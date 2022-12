Mark van Bommel over Antwerpse stage in Dubai, Radja en zijn WK-gangers: “Toby hoeft geen overhaaste beslissing te nemen”

Jupiler Pro League Antwerp kent weinig problemen met matig Oostende, kloof met RC Genk blijft 1 punt net voor topper

Antwerp gaat de topper van zondag tegen Racing Genk in met één puntje minder dan de leider. De Great Old had donderdag geen kind aan een matig Oostende en won met duidelijke cijfers. Wordt 21 op 21 voor eigen volk dit weekend 24 op 24?

