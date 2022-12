Marc Overmars opgenomen in ziekenhuis na licht infarct, Antwerp: “Hij zal het tijdje rustiger aan moeten doen”

JUPILER PRO LEAGUE Het oktoberrap­port van Antwerp: 6 op 15. Dat is een buis, maar geen man overboord

6 op 15: dat zijn de naakte (matige) cijfers die Antwerp sinds begin oktober kan voorleggen. Maar de prestatie tegen leider Genk was nu ook weer niet van die aard om de crisis af te roepen op de Bosuil. “We speelden goed, maar misten efficiëntie”, merkte coach Van Bommel, die niet helemaal te spreken was over de scheidsrechterlijke leiding, terecht op.

