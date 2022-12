Marc Overmars opgenomen in ziekenhuis met licht infarct, Antwerp: “Hij zal het tijdje rustiger aan moeten doen”

Antwerp Nainggolan en Antwerp in onderling overleg uit mekaar: en dan nu Italië of MLS?

Radja Nainggolan en Antwerp hebben een akkoord bereikt omtrent het stopzetten van hun samenwerking. Beide partijen kwamen tot een (financiële) schikking, ook over het tekengeld dat Radja nog claimde. Mogelijk ligt de sportieve toekomst voor de ex-Rode Duivel nu in tweede vaderland Italië of in de Amerikaanse MLS.

21 december