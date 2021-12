Manuel Benson in bloedvorm: “Vroeger ging zijn hoofd niet altijd akkoord met wat trainer hem vertelde”

AntwerpDe kleine pingelaar is een volwassen prof geworden. Halfweg de competitie zit Manuel Benson (24) aan vijf goals en vier assists, waarmee de winger van Antwerp aardig op weg is om het meest productieve seizoen uit zijn carrière neer te zetten. “Benson is iemand die veel vertrouwen en appreciatie van de trainer moet voelen. Ik heb de indruk dat Brian Priske hem dat geeft.”

In Europees verband leverde Benson ook nog eens één doelpunt en twee assists af, zodat hij in de hele huidige campagne al twaalf keer beslissend was. Enkel in 2016-2017 deed de Angolese Belg beter, al was dat toen slechts in 1B en play-off 2 (met Lierse). ‘Benny’ zit dit seizoen, en vooral de jongste weken, in een bloedvorm. Eric Van Meir, die Benson onder zijn hoede had bij Lierse en momenteel voetbalanalist is, ziet het graag gebeuren.

“Het doet me plezier als de supporters van Antwerp Bensons naam scanderen. Voor ‘Benny’ zelf moet dat helemaal plezant zijn”, glimlacht Van Meir. “Ik heb hem vorige week nog een bericht gestuurd om te zeggen dat hij sterk bezig is. Benson had van jongs af aan al veel talent en dat komt nu volop tot uiting bij een topclub. Eigenlijk heeft hij er ook altijd hard voor gewerkt, alleen ging hij in zijn hoofd vroeger misschien niet altijd akkoord met hetgeen hem vanuit de technische staf werd aangereikt. Nu Benson bijna 25 is, heeft hij meer ervaring en is hij slimmer geworden. Weet je wat ik ook fantastisch vond? Dat hij na Standard zei dat Antwerp zich niet had mogen laten opjagen door de tegenstander. Terwijl hij zich daar als jonge speler net zelf al eens aan liet vangen.”

Bekijk hieronder de samenvatting van Genk-Antwerp, waarin Benson de assist geeft voor de 1-1:

Vertrouwen

Benson oogt dus volwassener, al ziet Van Meir nog enkele andere redenen voor zijn huidige hoogconjunctuur. “Het verwijt dat ik Benson destijds maakte, was dat hij te weinig variatie in zijn spel legde. Toen kwam hij altijd van rechts naar binnen op zijn linkervoet. Daar heeft hij aan gewerkt. Nu varieert ‘Benny’ meer, zo zet hij bijvoorbeeld al eens meer voor met rechts of gaat hij wat zwerven. Verder valt hij niet langer plat na zestig minuten, conditioneel staat ‘Benny’ sterk.”

Volledig scherm © BELGA

En dan is er natuurlijk nog het gegeven ‘vertrouwen’. “Om te beginnen heeft het half jaartje dat hij werd uitgeleend aan het Nederlandse PEC Zwolle Benson deugd gedaan”, stipt Eric Van Meir aan. “In Zwolle kwam hij veel aan spelen toe en het technische voetbal in de Eredivisie lag hem wel. Benson is ook iemand die veel vertrouwen en appreciatie van de trainer moet voelen. Ik heb de indruk dat Brian Priske hem dat geeft. Benson weet dat hij onder Priske belangrijk kan zijn, zelfs als hij op de bank moet starten.”

Dé uitdaging wordt nu bevestigen. “Hij mag genieten van het moment, maar moet eens een seizoen lang op dit niveau blijven presteren. Da’s iets wat hij vier jaar geleden nog niet kon. Belangrijk is ook dat Benson zijn statistieken blijft opkrikken. Ik zeg niet dat hij tien goals en tien assists moet halen, maar het mag toch in die richting gaan. Met stats dwing je respect af bij je medespelers. In Bensons voordeel speelt dat Antwerp met Samatta en Frey twee spitsen heeft die iets kunnen aanvangen met een voorzet. In principe moet Benson daar ook zijn vruchten van kunnen plukken.”

Ben jij een kenner van de Jupiler Pro League? Speel dan mee met de Gouden 11 en bewijs je kennis.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News