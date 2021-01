Makelaar over toekomst Refaelov: “Geen enkel Belgisch team kan hem betere deal aanbieden”

“Er zal deze week nog niets beslist worden”, is Dahan meteen duidelijk over de contractuele situatie van Refaelov. “’t Is nog te vroeg. Er ligt zelfs nog geen concreet voorstel op tafel. We hebben nog veel tijd om na te denken en te praten. Alles komt in orde, maar nu nog niet. Beide partijen willen elkaar, we zullen wel zien wat er gebeurt. In België is er trouwens geen enkel ander team dat hem een betere deal kan aanbieden. En als ze hetzelfde geven, zal Lior altijd voor Antwerp kiezen. En het buitenland? Als Lior zijn leven hier elders wil kopiëren, kan dat. De opties liggen op tafel. Maar ik hoop dat hij België nooit verlaat. I love this country, ik hou van jullie land.”

“Fantastisch”, reageert Dahan als we hem zeggen dat Refaelov de vierde oudste laureaat ooit is. “Laat het een voorbeeld voor velen zijn: stop nooit met geloven. Al had hij de Gouden Schoen al veel eerder moeten winnen vind ik. Bij Brugge deed hij geweldige dingen. Daar had hij minstens één keer moeten winnen. Jongens die minder deden als hem, wonnen wél. Ik zei het hem nog: ‘als je de Gouden Schoen wil winnen, moet je dubbel zo goed zijn als de rest. Dat was hij nu.”

En hoe keek men in Israël naar de verkiezing woensdagavond? “Ik was verrast dat de Gouden Schoen voor Lior er zo goed onthaald werd”, gaat hij verder. “Je moet weten, de media ginds waren niet altijd even correct met hem en andere Israëli in België. Want België... dat was het niet. Jullie hebben het beste team ter wereld, bijna alle Rode Duivels begonnen ooit in de Jupiler Pro League, en toch... In Israël denken ze dat ze goed zijn in alles. ‘Waarom breng je onze spelers naar België?’ De media ginds hebben me er altijd voor bekritiseerd. Ze moesten naar Engeland, Spanje of Italië gaan. Of in Israël blijven. Ik heb er vaak tegen gevochten en ben blij dat ze me nu eindelijk gelijk geven. Het kostte hen tien jaar.”

“Deze Gouden Schoen is de herontdekking van Lior in Israël. Hij was er populair, tien jaar geleden. Speelde kampioen, was de beste speler. Maar toen hij weg ging, verloren ze hem snel uit het oog. De media zocht snel andere helden. Die niet eens half zo goed waren als hem. Maar oké, Lior is niet iemand die naar de pijpen van journalisten danst. Nu beseffen ze ginds eindelijk hoe goed en belangrijk hij is. Lior is een van de tien grootste Israëlische voetballers aller tijden. Yossi Benayoun, Eyal Berkovic, Avi Cohen, Ronny Rosenthal, Haim Revivo, Mordechai Spiegler,... Hij mag in dat rijtje. Meer nog: de invloed die hij had op een competitie buiten Israël was het grootst van allemaal.”

