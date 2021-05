Luciano D'Onofrio vertrekt per direct bij Antwerp

Luciano D’Onofrio kwam in juni 2017 op vraag van eigenaar en voorzitter Paul Gheysens naar de Bosuil. Antwerp was op dat moment een neo-eersteklasser. Vier jaar was D’Onofrio sportief directeur. Antwerp won de Beker van België, speelde drie keer play-off 1 en bereikte afgelopen seizoen de groepsfase van de Europa League, waarin het in Deurne-Noord Tottenham versloeg na een zinderende prestatie.

Even leek het erop of D’Onofrio zou ook volgend seizoen aan boord blijven, maar waar beide sterke mannen in het verleden na een verschil in visie over een aantal zaken steeds tot een consensus kwamen, barstte enkele weken geleden de bom toen in een artikel in Gazet van Antwerpen zwaar werd uitgehaald naar D’Onofrio (en diens vertrouwelingen). Waarna die laatste zijn conclusies trok. D’Onofrio hield sindsdien zijn handen af van elke sportieve beslissing binnen de club. Hij kon er wél nog voor zorgen dat Lior Refaelov niet naar de B-kern werd verwezen nadat de Gouden Schoen een contract tekende bij Anderlecht.