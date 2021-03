Luciano D’Onofrio blijft bij Antwerp, grote baas Paul Gheysens: “Het is de logica zelve, er is zelfs nooit over gediscussieerd”

AntwerpDe geruchten over een terugkeer naar Standard mogen de prullenmand in. Luciano D’Onofrio (65) blijft bij Antwerp. Dat bevestigde hij ons gisteren. Groot nieuws dachten we, maar dat was buiten voorzitter Paul Gheysens gerekend.

Vier wordt vijf. Ook volgend seizoen zal Luciano D’Onofrio de sportieve lijnen van Royal Antwerp FC uitzetten. Het vijfde jaar op rij zal dat zijn, sinds de sportief directeur op 13 juni 2017 een eerste handtekening op de Bosuil zette. Die paraf ontbreekt nu weliswaar nog, bevestigde hij ons aan de telefoon, “maar da’s een formaliteit. We hebben een mondeling akkoord voor één seizoen”, aldus D’Onofrio.

Paul Gheysens valt net niet uit de lucht als hij hoort waarom we hem opbellen. Een nieuw contract voor Luciano D’Onofrio? “Ik sta er niet eens bij stil”, vertelt de grote baas van Antwerp. “Het is de logica zelve. Er is zelfs nooit een gesprek geweest of over gediscussieerd. Volgens mij is dit gewoon een automatische verlenging.”

Volledig scherm Luciano D'Onfrio. © Frederik Beyens

Een soort optie die gelicht werd dus? Gheysens lacht. “Als je het zo wil noemen. Voetbal is altijd een beetje mystiek, hé. Nee, alles staat of valt met resultaten. En het feit dat we met elkaar verder gaan, zegt genoeg denk ik. We werken goed samen. Met Luciano. Met Sven (Jaecques). Met nog anderen. Er is een match, we delen dezelfde filosofie. Ik ben niet iemand die elke minuut emotioneel gaat zijn en empathisch doet, dat weet je ondertussen wel. Maar wij werken goed samen, we zijn een bedrijf en zolang dat alles draait zoals het zou moeten, is er geen reden om iets te veranderen, denk ik.”

Gouden Schoen

Nu we Gheysens toch aan de lijn hadden, polsten we ook even naar de contractsituatie van Lior Refaelov. De Gouden Schoen is in juni einde contract. “We hebben een team met serieus potentieel. We zijn nog steeds vooruit aan het lopene. En Lior maakt deel uit van het mooie verhaal dat we aan het schrijven zijn. Het is nu aan ons om alles rond zijn situatie correct in te schatten”, besloot Gheysens. Naast Refaelov lopen enkel de contracten van Mbokani en Buta ook in juni af, al staat er bij die laatste nog een optie in.

