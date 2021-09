Logistiek probleempje bij Antwerp: spelersbus laat op zich wachten

Antwerp ‘t Is weer spel met de Lamkel: Zé hint op wet van ‘78 om transfer te forceren

21 juli Voor wie er nog aan zou twijfelen: na drie jaar Antwerp wil Didier Lamkel Zé (24) deze zomer de Bosuil absoluut verlaten. In dat kader probeerde de even grillige als getalenteerde voetballer zich begin deze week nog wat meer onmogelijk te maken binnen de club. Zo bekladde hij de muur van de kleedkamer en lanceerde hij eens te meer enkele uitdagende posts via Instagram.