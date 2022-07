LIVE (20u). Antwerp start in Drita met Vincent Janssen in de spits, Frey op de bank

Antwerp Brian Priske niet langer trainer van Antwerp: “Zal iedereen voor altijd dankbaar zijn”

Een verrassing is het niet. Brian Priske is niet langer coach van Antwerp. De 45-jarige Deen moet na één seizoen vertrekken. “Fantastisch om het seizoen en dit avontuur af te sluiten met een zege", reageerde Priske via Instagram. Het is nu wachten op de volgende aankondiging van de Great Old, namelijk die van de komst van Mark van Bommel als nieuwe T1.

23 mei