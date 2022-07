LIVE (20u). Antwerp al meteen voor alles-of-niets-wedstrijd tegen Drita

Livios Tot eind dit jaar premie van 1.500 euro voor zonnepane­len: hoeveel panelen heb je nodig en wat kost dat?

De hoge elektriciteitsprijzen zorgen ervoor dat we meer zonnepanelen op ons dak leggen. In de eerste 4 maanden van dit jaar werden er in Vlaanderen 50 procent meer zonnepanelen aangekocht dan vorig jaar. Hoe bepaal je hoeveel panelen je nodig hebt? Wat kost een installatie? En op welke kant van je dak leg je ze best voor een goede opbrengst? Bouwsite Livios helpt je op weg.

27 juli