Linz legt geen klacht neer tegen Antwerp na foute wissels: “Fair play belangrijk”

Antwerp heeft in de met 0-1 verloren Europese match tegen LASK een fout gemaakt tegen het reglement omtrent de vervangingen. Op Europees niveau mogen er nu vijf wissels worden doorgevoerd, maar daarvoor mogen slechts drie wisselmomenten worden gebruikt. Antwerp voerde echter vijf vervangingen door op vier verschillende momenten.

Dat ging zo: eigenlijk wou Ivan Leko in minuut 64 Buta en Ampomah brengen voor Miyoshi en Verstraete. Maar door een onhandigheidje van de vierde ref – die aan het sukkelen ging met het rugnummerbord – kon Ampomah pas een minuut na Buta het veld in. Later volgden nog twee wisselmomenten.

In theorie riskeerde Antwerp door deze situatie een 0-3 forfaitnederlaag, wat bij een gelijk puntenaantal van belang zou kunnen zijn. LASK liet intussen weten dat men er van uit gaan dat de eerste twee vervangingen effectief samen waren gepland en dat men in het kader van de fair play geen klacht zal indienen bij de UEFA. Normaal is de zaak daarmee van de baan.

“Missen is menselijk. We zouden een 3-0 betere kunnen gebruiken dan een 1-0, gezien de omstandigheden in deze groep, maar we willen ook niet dat Antwerp wordt benadeeld. De Belgische ploeg heeft zich extreem fair gedragen op en naast het veld. Daarom gaan we niet procederen. Fair play is voor ons prioritair”, klinkt het.

