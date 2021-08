Lamkel Zé zit op de Bosuil... in de perstribune

Antwerp Jordan Lukaku, bijna ex-Ant­werp en verrassend op reserve­lijst Duivels: “M’n broer belde al”

18 mei In het Antwerpse werd er gisteren meer over de reservelijst dan over de eigenlijke selectie van de Rode Duivels gesproken. Want, behoorlijk verrassend op die ‘backup-list’: Jordan Lukaku, overigens aan zijn laatste week op de Bosuil bezig.