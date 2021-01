Lamkel Zé zit in wedstrijdselectie Antwerp voor duel tegen Cercle Brugge

Daar is-ie weer. Didier Lamkel Zé trainde deze week voor het eerst sinds lang nog eens mee met de Antwerpse A-kern. ‘t Is te zeggen, met een beperkt groepje, aangezien zij die in actie kwamen tegen AA Gent een bosloop hielden.

Loopt Lamkel Zé voortaan in het juiste shirt braaf in de pas, zowel op als naast het veld, dan zal hij vroeg of laat - puur op basis van zijn kwaliteiten - weer een kans krijgen. Mogelijk is het morgen tegen Cercle al zover, want Lamkel Zé zit in de ruime wedstrijdselectie van 21 spelers.