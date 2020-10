Lamkel Zé stuurt kat naar training en zit niet in selectie, Leko: “Een normale mens belt of zegt sorry”

Er andermaal niet bij is Didier Lamkel Zé. Als je dacht dat de Kameroener ondertussen al z’n ruiten wel al had ingegooid, vindt hij er toch nog ergens eentje. Maandag stuurde het enfant terrible z’n kat naar training, uiteraard is hij er dit weekend niet bij. Alleen z’n naam al horen, is voor Leko ondertussen voldoende om te zuchten. “Hij is geen thema meer voor mij. Hij is maandag gewoon niet komen opdagen. ‘What is this?’ denk je dan. Sorry, maar dat heb ik nooit meegemaakt in al die jaren profvoetbal. Hij komt gewoon wanneer hij wil. We maken allemaal fouten, komen allemaal al eens te laat, maar een normale mens belt dan, of zegt sorry en probeert beter te doen in de toekomst. Maar hij... Vier maanden gaf ik hem alles, gaven de andere spelers hem alles. Ik ben ook niet stom hé.”