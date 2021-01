Lamkel Zé maakt opnieuw opwachting op Bosuil, maar mag niet binnen via hoofdingang

Het is teammanager Frédéric Leidgens die de Kameroener ophoudt en hem vriendelijk maar kordaat laat weten dat hij beter rechtsomkeer maakt. De interventie van iemand uit de entourage van Lamkel Zé ten spijt. In tegenstelling tot gisteren, toen de speler zich in Anderlecht-shirt van Bolasie vertoonde, stak hij nu toch al wel in plunje van Antwerp. En dat loonde blijkbaar, want even later mocht Lamkel Zé toch het stadion in. Maar niet tot in de kleedkamers: de B-kern, waartoe Lamkel Zé behoort, is pas na de middag welkom. Gisteren vond hij het in die kleedkamer nog nodig zijn sporen achter te laten. ‘Ici c’est ZL7', stond er in zijn kastje te lezen.