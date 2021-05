Lamkel Zé en drie andere Antwerp-spelers missen Anderlecht door corona, Vercauteren: “Het overviel ons deze ochtend”

Een serieuze aderlating, want verder zijn ook Gélin, Haroun, Nsimba en Coopman out met blessures. Refaelov is geen optie meer na de bekendmaking dat hij volgend seizoen voor Anderlecht speelt. “De keuze is beperkt”, ging Vercauteren verder. “De coronagevallen overvielen ons deze ochtend op training, maar nu moeten we bekijken welke oplossingen voorhanden zijn. Het is zoeken en tasten. Zeker ook omdat Ampomah, die maar twee keer heeft getraind, en Lukaku, die sukkelt met de knie, twijfelachtig zijn. Dit is dus een slecht moment om met coronagevallen te zitten. We moeten hen toch tien à veertien dagen missen. Als ze toch vroeger terugkeren, valt het nog af te wachten in welke staat. We moeten het dag per dag en geval per geval bekijken.” Vercauteren haalt alvast jeugdspelers Zeno Van Den Bosch en Ivan Pavlic bij de A-kern om de afwezigen op te vangen.