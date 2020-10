Lamkel Zé duikt op in tribunes van grote rivaal Beerschot

Antwerp Op de Bosuil willen ze straks goals en assists zien van Benavente: “Hoge verwachtin­gen, dat is exact wat ik wou”

9 oktober Rookbommen zal hij niet meer naar z’n hoofd krijgen op de Bosuil. Cristian Benavente (26) scoort nu voor, in plaats van tegen Royal Antwerp FC. Van Charleroi via Caïro en Nantes naar Deurne: ‘El Chaval’ is weer in het land. “Ik ben waar ik wou zijn.”