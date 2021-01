Lamkel Zé alsnog weg? Turkse staartploeg biedt mogelijk oplossing

Is er toch nog een oplossing in de maak voor Lamkel Zé? Het zou zomaar kunnen, op de valreep van deze wintermercato. Het Turkse Denizlispor, niet toevallig rode lantaarn in de Süper Lig, wil het Antwerpse enfant terrible namelijk overnemen, via een huur, tot het einde van het seizoen. Onze redactie vernam uit goede bron dat Denizlispor in de huurovereenkomst ook een aankoopoptie van 3,5 miljoen euro wil opnemen. Denizslispor zou Lamkel Zé gratis huren van Antwerp maar wél zijn - stevig - loon overnemen. Aan Luciano D’Onofrio om voor maandag middernacht de knoop door te hakken.