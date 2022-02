Laat Lang, Buchanan of Skov Olsen maar komen, Ritchie De Laet is klaar voor clash met Club: “Al die ‘clipkes’... Ik verdedig op instinct”

Antwerp Het rustpunt van de Great Old: hoe de bescheiden Jean Butez uitge­groeid is tot één van de beste doelmannen in België

In de schaduw van Radja en co is Jean Butez (26) aan een uitstekend seizoen bezig bij Antwerp. Geruisloos is hij uitgegroeid tot één van de beste doelmannen in onze competitie.

20 januari