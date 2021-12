KV Kortrijk-Antwerp uitgesteld na corona-uitbraak bij Great Old, kalendermanager Van Brantegem countert kritiek Kortrijk

AntwerpAntwerp is geveld door een corona-uitbraak. De Great Old vroeg en kreeg uitstel voor de wedstrijd in Kortrijk. De West-Vlamingen vinden die beslissing “onrechtmatig” en ze beraden zich over verdere juridische stappen. Volgens kalendermanger Nils Van Brantegem was de wedstrijd uitstellen, de enige juiste beslissing.

Van een gemoedelijke kerstsfeer was de voorbije dagen weinig te merken bij de Pro League. Alles begon op het einde van vorige week. Op de Bosuil kregen ze te maken met een corona-uitbraak. Negen spelers - onder hen onder meer Radja Nainggolan, Faris Haroun, Ally Samatta en Birger Verstraete - en twee stafleden geraakten besmet met het coronavirus. “Ondanks de extra maatregelen die we troffen nadat Samatta vorige week positief testte”, lieten ze in Deurne Noord weten. “Er werd niet meer gezamenlijk gegeten en de A-kern werd opgesplitst in kleine groepen die ieder een eigen kleedkamer kregen. Ook werd er opnieuw volop getest.”

CEO Sven Jaecques voegde daar gisteren aan toe: “Bij Antwerp zijn we altijd uitgegaan van maximale voorzichtigheid. Dat dit nu gebeurt - van één naar elf besmettingen op twee dagen tijd - is pech. En het toont aan dat dit de komende maanden overal kan gebeuren.”

De extra maatregelen konden de uitbraak dus niet stoppen. De zieken hebben milde symptomen, maar zitten uiteraard wel in quarantaine. “Wij hebben - van zodra we zicht hadden op het aantal besmettingen - onmiddellijk gemeld dat er sprake was van een corona-uitbraak”, aldus Jaecques. “En ook dat risico voor besmettingen groot was. Zowel binnen onze club als voor onze tegenstander.”

Antwerp besloot uit gezondheidsoverwegingen om uitstel te vragen voor de wedstrijd van gisteren op het veld van Kortrijk. Iets wat vorig seizoen zonder pardon zou goedgekeurd worden door het toen nog geldende corona-protocol. Alleen: de Pro League had aan het begin van dit seizoen beslist om geen wedstrijden meer uit te stellen door de overvolle kalender.

Vrijdag werd er een hele namiddag gesproken tussen alle partijen in de hoop om er zelf uit te geraken. Als grote mensen. Kortrijk hield het been stijf en weigerde, de Raad van Bestuur van de Pro League wilde zich liever niet uitspreken over de zaak. Een impasse dreigde. Rond 17 uur vrijdagavond was er nog steeds geen akkoord.

Enter Nils Van Brantegem. De kalendermanager zou de uiteindelijke beslissing nemen. Op kerstdag, iets na de middag, werd de wedstrijd dan toch uitgesteld. De gezondheid van iedereen werd boven alles gesteld. “Maar die beslissing is onrechtmatig”, aldus Kortrijk. “En in weerwil van het eigen reglement. Dit was duidelijk ook de initiële visie van de kalendermanager, die gisterenavond (vrijdag, red.) nog aangaf ‘dat er op heden geen enkel reglementair kader binnen het huidige bondsreglement is om deze (en eventuele andere) wedstrijden uit te stellen door de kalendermanager van de Pro League ingeval van een groot aantal positieve spelers (zoals het geval is bij R. Antwerp FC)’. Er kwam enkel een vage verwijzing naar de ‘de nieuwe variant ‘omikron’ die bijzonder besmettelijk blijkt te zijn’ en de besmettingen bij Antwerp die daar het gevolg zouden van zijn. Anders dan in andere competities het geval is kunnen op vandaag geen wedstrijden worden uitgesteld omwille van corona.”

Zoals bijvoorbeeld wel het geval is in de Premier League waar vele wedstrijden werden uitgesteld. Nochtans is de kalender daar zeker niet minder overvol.

Kortrijk betwist bovendien dat bij Antwerp negen spelers en twee stafleden besmet zijn. Volgens hen zijn er slechts drie basisspelers van de Great Old die symptomen hebben. Bij Antwerp komt dit niet goed binnen en wordt dat formeel ontkend. Zij hebben alle geattesteerde besmettingen doorgestuurd naar de kalendermanager.

De West-Vlamingen beraden zich intussen over verdere juridische stappen. “Onze club stelt vast dat regels maar een relatieve waarde hebben en dat voortaan elke club die met ook maar één omikron besmetting kampt dus om uitstel van een wedstrijd kan verzoeken. In een dergelijke context lijkt een eerlijk verloop van de competitie pure utopie en dreigt die zelfs niet te kunnen worden afgewerkt.”

Zij rollen met de spierballen.

Had Antwerp gespeeld mocht Van Brantegem daartoe beslist hebben? Ja. Alleen is de vraag: wie zou verantwoordelijk zijn, mochten meerdere spelers van zowel Antwerp als Kortrijk achteraf besmet blijken?

Juist, ja. Niemand, wellicht. Wordt vervolgd.

Kalendermanager Nils Van Brantegem: “Ik heb de PCR-testen gezien”

Ook de Pro League zelf kwam met een standpunt naar buiten. “Twee onafhankelijke Covid-artsen hebben geoordeeld dat de wedstrijd laten doorgaan medisch onverantwoord is, daar er elf positieve gevallen zijn bij Antwerp. In het belang van ieders veiligheid is daarom beslist de wedstrijd niet te laten doorgaan”, luidde het. Onze redactie nam eveneens contact op met kalendermanger Nils Van Brantegem. Hij nam de uiteindelijke beslissing om de wedstrijd uit te stellen. “Wij wilden de gezondheid van de spelers niet op de proef stellen en respecteerden gewoon de wettelijke bepalingen”, aldus Van Brantegem.

Hij begrijpt dan ook niet dat Kortrijk juridische stappen overweegt. “Iedereen heeft recht op zijn mening, want we zijn een vrij land. Maar ik heb de PCR-testen gezien. Van de negen positieve testen bij Antwerp-spelers, waren er vijf zeer besmettelijke met hogere virale waarden. Zoals ik al aanhaalde, ik heb de PCR-testen gezien. Er is dus geen twijfel mogelijk. De wedstrijd uitstellen, was de enige juiste beslissing.” Door de afgelasting zal de wedstrijd verplaatst worden. “Er is nog geen nieuwe datum vastegelegd, maar de partij tussen KV Kortrijk en Antwerp zal met zekerheid niet in januari plaatsvinden. Dat lukt gewoon niet meer. Zowel Kortrijk als Antwerp spelen geen Europees voetbal en zijn uitgeschakeld in de beker. We zullen zeker en vast een nieuwe datum vinden.” Het is dus afwachten geblazen.

