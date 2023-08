KIJK. “Vol op de enkel... doodzonde”: Bataille snel na rust met rood van het veld gestuurd na drieste tackle

De verdediger van de ‘Great Old’ verwachtte geel, maar scheidsrechter Letexier ging meteen naar de achterzak. Terecht, zo vonden de VTM-commentatoren. “Doodzonde”, analyseerde Marc Degryse de fase (zie video boven). “Bataille was niet klaar om de bal van Keita te krijgen. De overtreding is vergelijkbaar met de fout in Genk-Servette (Enzo Crivelli trapte toen Bryan Heynen van het veld, red.). Vol op de enkel. De scheidsrechter stond goed om het te beoordelen.”