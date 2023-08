KIJK. Van Bommel maakt zich geen zorgen richting Champions League-matchen: “Dit zal geen impact hebben”

Vorig jaar maakte Antwerp dit soort wedstrijden dood. Wanneer de troepen van Van Bommel op voorsprong kwamen, gaven ze dat zelden uit handen. Voor de start van de play-offs zelfs geen enkele keer. OH Leuven profiteerde wel van de Antwerpse slordigheid, en dat stoort de Nederlander. “Dit is volledig onnodig puntenverlies. We stonden georganiseerd en hadden controle over de wedstrijd. We wisten wie de vrije man was, maar vonden die niet voldoende. Omdat we te veel lange ballen verloren trapten en het veld te groot maakten gaven we de tegenstander het gevoel dat er iets te rapen viel. Uiteindelijk verdedigden we goed, want we gaven alleen een vrijschop en een corner weg, maar daar heb je niets aan. Met een beetje geluk win je, maar op basis van die slechte tweede helft zou dat niet verdiend zijn. Je voelde het aankomen. We speelden onszelf uit de wedstrijd.”