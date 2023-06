KIJK. Paul Gheysens doet scherpe uitspraken over stadion en “Mintjens-probleem”: “Moeten er binnen zes maanden uit zijn”

In de speech van Antwerp-baas Paul Gheysens in het Antwerpse stadhuis zat ook een scherpe passage over Tania Mintjens, enigma en steenrijke eigenares van de Bosuilgronden die het contact met Gheysens schuwt. Binnen de zes maanden wil de Ghelamco-man een oplossing, zo zei hij nadien bij VTM NIEUWS (zie video onderaan).

KIJK. Gheysens doet opvallende uitspraken over ‘Mintjens-probleem’ en richt zich tot Bart De Wever

Tania Mintjens speelt een belangrijke rol bij Royal Antwerp FC als eigenares van de Bosuilgronden (lees er HIER alles over). Ze houdt koppig vast aan die gronden, waardoor het stadion voorlopig een halve ruïne blijft. Waarom? De familie Gheysens zou het haar graag persoonlijk vragen, maar zij legde tot dusver elke uitnodiging naast zich neer.

Tijdens de titelviering had Gheysens het over het “Mintjens-probleem”. Een opvallend moment. “Ik kijk nog eens naar de burgemeester met een kwaad oog: dat Mintjens-probleem, dat heeft me al genoeg geld gekost”, aldus Gheysens, die zich “met een knipoog” ook tot burgemeester Bart De Wever richtte.

Het moet opgelost worden. We kunnen er niet meer onderuit, mensen Paul Gheysens

“Het moet opgelost worden. We kunnen er niet meer onderuit, mensen. Er kunnen dubbel zoveel mensen genieten van het voetbal, maar ze krijgen geen ticket, omdat we geen plaats hebben. Dat is toch een ramp? Wees gerust, het komt zeker niet van onze kant dat het er niet is. Iedereen, ook de supporters, zullen moeten helpen. Anders komen we er nooit. Dat is voor mij het zwaarste punt vandaag. Want met Marc Overmars en Mark van Bommel maken we een team.”

Bij VTM voegde Gheysens eraan toe dat hij binnen de zes maanden een oplossing wilt. “Als we niet kunnen verbouwen, dan moeten we uitwijken. De druk is groot, zeer groot. We moeten er binnen de zes maanden uit zijn; je kan niet blijven wachten. Al drie of vier jaar zijn we bezig en er is aan alles een limiet. Voor de goede orde: we hebben nog nooit met mevrouw Mintjens kunnen spreken. Wie het gaat oplossen, weet ik niet. Maar de rit is voor mij ten einde.”

KIJK. Gheysens bij VTM: “Als we niet kunnen verbouwen, dan moeten we uitwijken”

