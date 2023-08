KIJK. Met zijn dochtertje op de arm: Avila neemt afscheid van het Antwerp-publiek

“Onze deur stond open, maar met dit communiqué heeft Antwerp ze gesloten”: kamp-Mintjens reageert scherp op statement Antwerp

Met forse taal heeft Antwerp naar de fans een statement gestuurd over de impasse rond het stadion. De landskampioen kaart aan dat het maar kan voldoen aan 1 op de 4 ticketaanvragen voor Europees voetbal. En stelt ook, verwijzend naar Tania Mintjens, grondeigenaar van de Bosuil: “Hoewel we in de media lezen dat een enkelinge ‘het beste voorheeft’ met de club, dat ze ‘Antwerpfan’ is en dat ze ‘wil dat het stadion kan worden afgebouwd’, blijkt de realiteit enigszins anders.” Volgens onze informatie verlopen de onderhandelingen over het voorstel dat Mintjens drie weken geleden deed op z’n zachtst gezegd bijzonder stroef.