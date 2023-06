KIJK. Iets te stevig gevierd: explosie van vreugde doet kampioenentrofee sneuvelen

ONS RAPPORT. Een 10 op 10 voor de man die ultiem weergaloos besliste: “Hij trok de spurt van zijn leven. Nu is de carrière van ‘Mega Toby’ af

Ongeziene ontknoping van de titelstrijd in de Jupiler Pro League. Met een bliksemschicht besliste niemand anders dan Toby Alderweireld, die dit seizoen thuiskwam in Antwerpen bij ‘zijn’ club, in minuut 94 een titelstrijd voor de overlevering. Een perfecte 10 op 10 is daarvoor zijn deel. Broodnodig, want zijn ploegmaats hadden het moeilijk. Een beter rapport voor de thuisploeg, met drie Genkies die 7 op 10 krijgen. Maar daar kopen ze helemaal niets mee, of het moet de tweede plaats zijn.