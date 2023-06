KIJK. Hét moment van de titelviering? Alderweireld barst in tranen uit tijdens viering op Grote Markt

“Dit is de schoonste dag van mijn leven.” Toby Alderweireld stak zijn emoties tijdens de titelviering van Antwerp niet onder stoelen of banken. Toen ‘You’ll Never Walk Alone’ werd ingezet, barstte de kampioenenmaker zelfs even in tranen uit. En of de titel hem wat doet. “Ik heb hem nog nooit zo emotioneel gezien”, zei ook echtgenote Shani Van Mieghem.