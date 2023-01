KIJK. “Een topper verdient een topscheids en dat was niet het geval”: Antwerp is na vreemde beslissingen razend op Laforge

“Ik spreek normaal niet over arbitrage. En daarmee heb ik eigenlijk al genoeg gezegd”, zei Van Bommel. Veelzeggend is het wel. Scheidsrechter Nicolas Laforge maakte volgens die van Antwerp geen te beste beurt in de topper tegen Union.

Eerst gaf hij Ekkelenkamp geel voor schwalbe, maar een minuut later kreeg Van der Heyden voor zijn fopduik geen karton. En toen Laforge een fout van Machida op Muja in het strafschopgebied niet bestrafte, was het kot al helemaal te klein bij de Great Old.

“Ik ben niet iemand die snel klaagt over de arbitrage, maar hier moet iets van gezegd worden”, begon Alderweireld achteraf zijn pleidooi. “Het was niet best vandaag. Punt. Twee fases die honderd procent hetzelfde waren, maar de ene krijgt geel en de andere niet. (vol ongeloof) Hij verstaat geen Nederlands, dat is al een probleem. Hij probeerde dan in het Frans uit te leggen dat ik hem met m’n schouder duwde bij die schwalbe... Ik raakte die gast niet aan! En wij moesten een penalty krijgen. Ik liep daarna in looppas naar de ref - als aanvoerder mag ik iets zeggen -, en ik krijg geel? Dat is gewoon dramatisch. Union - Antwerp is een topper, en dat verdient een topscheids. Dat was vandaag niet het geval.”

KIJK. De twee schwalbes die voor heisa zorgden

“Een frustrerende nederlaag, mede dankzij de arbiter”, gaf ook Butez toe. “De penalty voor Union was duidelijk, maar aan de overkant zijn bepaalde zaken niet gefloten waar de VAR toch ook eens naar had mogen kijken. We hebben die technologie, maar gebruiken het niet goed. Hetzelfde met die schwalbes. De scheids moet z’n verantwoordelijkheid nemen. Ik wil niet zeggen dat we hier verliezen door de arbitrage, maar een puntje had dan misschien wel gekund.

“Ook van onszelf verloren”

“Soit, we moeten ook naar onszelf kijken”, gaf de doelman wel toe. “We zaten niet helemaal op het niveau van de afgelopen weken.” En daarin stond Alderweireld hem ook bij. “We hebben ook een beetje van onszelf verloren. We waren niet goed genoeg. Union heeft kwaliteiten, en je weet op voorhand dat je hier kansen gaat weggeven. Maar we moesten hen meer pijn doen. In Genk deden we dat wel, vandaag niet. We vonden Arthur (Vermeeren) en Calvin (Stengs) wel, maar daarna liep het spaak. We namen de foute keuzes onder hun hoge druk. Nu speelden we mee hun spel. Zo’n penalty weggeven is dan heel frustrerend. Maar goed, het is nog lang. We gaan hen nog veel tegenkomen, en we moeten hieruit leren. Ook al spelen we niet top, we moeten beter doen dan dit.”

KIJK. Union haalt ook uit tegen Antwerp: 2-0

KIJK. Lynen: “Hoe langer het duurt, hoe beter” - Nieuwkoop: “Kan snel gaan in play-off 1"

Geen Frey in Union: "Niemand is groter dan de club" Uiteraard ging het achteraf ook over de afwezigheid van Michael Frey in de wedstrijdkern bij Antwerp. De spits werd om disciplinaire redenen niet opgenomen in de selectie en trainde ook apart. "Een beetje een speciale situatie", zei Butez. "We blijven over met het team dat we hebben, en dat maakt ons misschien nog sterker samen. Het is wachten tot de vele geblesseerden terugkomen. De woorden van Michael waren niet acceptabel. Hij zal wel z'n redenen hebben, maar we kennen Michael. Het zal niet slecht bedoeld zijn, maar hij voelt zich misschien wat tekortgedaan. Michael is een goeie gast." Alderweireld wou er net als z'n ploegmaat niet te veel op in gaan. "Iedereen moet aan het team denken. Ik snap wel dat hij z'n eigen agenda heeft, maar we zijn een team. Die tijd is voorbij met Antwerp. We zijn een ploeg die vooruit wil, en wie niet mee wil, die gaat niet mee. Niemand is groter dan de club. Dat moet iedereen beseffen, al wil ik geen zware uitspraken doen naar Michael toe."