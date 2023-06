KIJK. Antwerp-spelers, met Toby Alderweireld op kop, gingen gisteravond helemaal los in discotheek Carré

“De rood-wit­te vulkaan staat op uitbarsten”: onze chef voetbal ziet dat er niks aan de hand is voor Antwerp na verlies in Brugge

Antwerp verloor op het veld van Club, maar krijgt dankzij het gelijkspel tussen Genk en Union komende zondag toch een eerste matchbal op de titel. De Great Old is ondanks de nederlaag in Brugge de winnaar van het weekend, ziet ook onze chef voetbal. “‘t Stad maakt zich op voor een unicum. Paul Gheysens voor de meest onvergetelijke dag sinds hij zeven jaar terug begon met miljoenen in het Stamnummer 1 te pompen.”