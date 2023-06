KIJK. “Als we niet kunnen verbouwen, moeten we uitwijken”: Paul Gheysens doet scherpe uitspraken over stadion en “Mintjens-probleem”

In de speech van Antwerp-baas Paul Gheysens in het Antwerpse stadhuis zat ook een scherpe passage over Tania Mintjens, enigma en steenrijke eigenares van de Bosuilgronden die het contact met Gheysens schuwt. Binnen de zes maanden wil de Ghelamco-man een oplossing, zo zei hij nadien bij VTM NIEUWS (zie video onderaan).

Het applaus was oorverdovend op het ‘Schoon Verdiep’ van het Antwerpse stadhuis. Merci, familie Gheysens. Dankzij hen pakte Royal Antwerp FC de titel én de beker. Niet alleen door fors te investeren, maar ook door de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. Paul Gheysens glunderde, vrouw Ria hield het niet droog. “Een ontroerend moment”, zei ze ons nadien met een brede glimlach.

Paul Gheysens sprak van “een enorme boost” voor Antwerp. “Deze prestatie is het resultaat van jarenlang bouwen. Neen, de titel en de bekerwinst komen niet te vroeg voor deze club. Op de lange termijn ziet het er goed uit, met dit team. Mark van Bommel, Marc Overmars... Die zijn van een andere categorie. Overmars is outstanding. Toen hij toekwam, zei hij: ‘Ik moet Alderweireld hebben. Dát is een dirigent.’ En zie nu. Nu is het aan Overmars om een mooie groep samen te brengen voor volgend seizoen. Daar is hij meesterlijk in.”

Waar Gheysens meesterlijk in is, is bouwen. Tribunes 1 en 4 op de Bosuil als beste voorbeeld. Maar wanneer herrijst er eindelijk een nieuwe tribune 2? Deze krant schreef het vorige week al: het ‘Bosuildossier’ zit muurvast. Gheysens wil uitbreiden, maar grondeigenares Tania Mintjens houdt voorlopig vast aan haar gronden.

Het zette Gheysens ertoe aan om zijn speech op het stadhuis met een ferm statement af te ronden. Zijn vrolijke stemming maakte even plaats voor een strenge blik. “Ik kijk nog eens naar de burgemeester met een kwaad oog: dat ‘Mintjens-probleem’ heeft me al genoeg geld gekost”, richtte Gheysens zich “met een knipoog” tot burgemeester Bart De Wever. “We kunnen er niet meer onderuit, mensen. Er kunnen dubbel zoveel fans genieten van het voetbal, maar ze krijgen geen ticket, omdat we geen plaats hebben. Dat is toch een ramp? Dit kan niet blijven duren. Wees gerust, als het aan ons lag, was het anders. Iedereen, ook de supporters, zal moeten helpen. Anders komen we er nooit. Dat is voor mij het zwaarste punt vandaag.”

Met een pintje in de hand - “ik drink er niet te veel, hoor” - wilde Gheysens er tussen het feestgedruis door bij ons nog meer over kwijt. “We zijn al zeer braaf geweest. Wij hebben alle diplomatie gebruikt. Maar het lukt gewoon niet. En dat komt niet door Tania Mintjens alleen, maar wel door Francis Vanderhoydonck (Mintjens’ rechterhand, red.). Die heeft een speciale relatie met mevrouw Mintjens...”

Dat laatste verduidelijkte Gheysens niet. De clan Mintjens houdt naar eigen zeggen vast aan de gronden om de lokale verankering te verzekeren. En uit clubliefde. “Welke clubliefde?”, counterde Gheysens. “Ze hebben de gronden gekocht voor een miljoen. Het is te onnozel, over wat het eigenlijk gaat. Maar men is niet bereid om te handelen. Met Mintjens valt niet te spreken, ze is niet bereikbaar voor ons. Ik heb die dame nog nooit gezien of gehoord. Ze zeggen dat ze de verankering willen verzekeren, maar het is net omgekeerd. Als we niet kunnen verbouwen, moeten we uitwijken. Dit staat de groei van de club compleet in de weg. Je moet eens een topspeler de Bosuil laten bezoeken. Als die tribunes 1 en 4 ziet, zegt die: ‘Wow’. En dan ziet die tribune 2 en moet je jezelf plots beginnen verdedigen. Kijk, eens er een akkoord is met Mintjens, staat er twee jaar later een nieuwe tribune.”

Maar licht aan het einde van de tunnel is er vooralsnog niet voor Gheysens. “Hoeveel tijd ik het nog geef? Dat hangt ervan af, maar de druk is zeer groot. Binnen de zes maanden moeten we er uit zijn. Je kan niet blijven wachten, we zijn er al vier jaar mee bezig. Aan alles is een limiet. Wie het gaat oplossen, weet ik niet. Maar de rit is voor mij ten einde. Wij hebben alles geprobeerd. De gemakkelijkste oplossing zou zijn om het erfpacht te verlengen. Van 2052 naar 2102. Dan kunnen wij verder. Het is hoogtijd voor een oplossing.”

