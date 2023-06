KIJK. Alderweireld sluit EK met Rode Duivels niet uit: “Maar wie ben ik om te zeggen dat ik er dan wil bij zijn, dat recht heb ik helemaal niet”

Toby Alderweireld is bereid voor een comeback als international. Dat vertelde hij na afloop van de eerste training van het seizoen bij Antwerp. “De jongens die nu bij de nationale ploeg zijn, verdienen het om daar te zijn. Hier bij Antwerp wil ik alles geven, net als vorig jaar. We gaan proberen om in de Champions League te geraken. Als dat lukt zit het najaar helemaal vol en wordt het verhaal bij nationale ploeg moeilijk omdat ik ook nog tijd nodig heb om te recupereren. Maar op het einde van het seizoen weet je nooit als er een EK aankomt en het land mij nodig heeft. Dan weet ik niet wat ik ga zeggen. Maar voor alle duidelijkheid: wie ben ik om dan te zeggen dat ik er dan pas wil bij zijn, dat recht heb ik helemaal niet.”

“Ik heb altijd mijn land verdedigd, ben altijd tot het gaatje gegaan. Wie weet, als de bondscoach het vraagt, dat ik terugkom.” Dat waren de woorden van Toby Alderweireld, vlak na het behalen van de titel met Antwerp. Alderweireld geeft toe dat dat in een opwelling was, maar het toonde toen al aan dat de nationale ploeg ergens nog in zijn hoofd zit, ondanks het afscheid na het WK in Qatar.

Tedesco zette de deur ook al open. “Ik heb dat ook gelezen”, zei Tedesco over de uitspraak van Alderweireld tijdens de bekendmaking van zijn selectie voor de EK-kwalificatieduels tegen Oostenrijk en Estland. “Ik was in Genk en zag dat hij in een heel goede vorm verkeert. Volgens mij zei hij het vooral in een opwelling van euforie en emoties. Ik heb hem een berichtje gestuurd om te vragen of hij serieus was, maar hij zei: ‘Deze maand niet, coach’. We zullen wel zien in de toekomst. Ik heb alleszins geprobeerd om hem er weer bij te halen.”