KIJK. Alderweireld drukt hoop Tedesco ietwat de kop in: “Ik zei het in een opwelling”

Alderweireld straalde in de perszaal van de Bosuil.

Met naast hem een T-shirt. Een foto van Alderweireld die zijn doelpunt tegen Racing Genk in minuut 93:33 viert. De armen open, borst vooruit. “Hoeveel T-shirts ik heb? Ik kreeg er net een paar. Ik ben vereeuwigd voor de toekomst, hé.”

Een lach volgde. “Weet je, die film speelt soms weer in mijn achterhoofd. Het was sowieso het mooiste moment uit mijn carrière. Op dát ogenblik op de juiste plaats staan en zo trappen… Het was ongelofelijk. De dagen na de titel bekeek ik dat doelpunt elk halfuur — zonder zwans. Ik kon die eerste nacht zelfs niet slapen. Door de adrenaline, door te blijven kijken. (grijnst) Daar heb ik me wel schuldig aan gemaakt. Na een tijdje ebt dat weg en wordt het allemaal wat minder. Maar ik word er vaak aan herinnerd. In Antwerpen, aan de schoolpoort als ik de kinderen ga halen... Het is leuk.”

Korte rustpauze

Na een relatief korte vakantie van een drietal weken stond Alderweireld met zijn ploegmaats alweer paraat voor de start van de voorbereiding. “Een langere rustpauze was welkom geweest”, zei hij. “Maar het is nu eenmaal zo. En als je op het veld staat, ga je er weer helemaal voor. Niet vergeten: de verwachtingen voor Antwerp zullen dit seizoen hoger liggen. Voor ons moet niets, maar we willen wel graag. Winnen is zoals een microbe. We willen hetzelfde of beter doen dan het vorige seizoen. Hoe dat kan? Door het Europees goed te doen. De Champions League halen met deze club is een droom. We weten dat het niet altijd even vlot zal gaan. Daar moeten we mee leren omgaan. En toch ben ik daar niet bang van. De fans gaan ons altijd blijven steunen, zullen ons niet uitfluiten. Zij weten ook: een topclub worden gaat met ups en downs. Met hoogtes en laagtes. Met die bedenking dat je er altijd vol voor moet gaan.”

Volle kalender

Na de titelmatch in Genk verraste Alderweireld door de deur voor de nationale ploeg — hij was gestopt na het WK in Qatar — toch weer op een kier te zetten. “Ik zei het in een soort opwelling. (denkt na) Ik zag ergens een statistiek passeren dat ik na Zeno Debast de Belg was met het meeste aantal speelminuten. Dat zegt veel. Volgend seizoen komen daar nog Europese matchen bij. Ik heb het nog al gezegd: ik wil top zijn bij Antwerp en mij volledig op de ploeg focussen. Ik moet dus eerlijk zijn. We gaan proberen om de Champions League te halen. Stel je voor dat het lukt. Dan zit de kalender al vol in september, oktober, november en december. In zo’n periode is het moeilijk om naar de nationale ploeg te gaan. Ik ben 34 jaar, ik heb soms al wat meer nodig om te recupereren. Op het einde van het seizoen weet je het natuurlijk nooit met het EK dat er aankomt en het land dat mij misschien nodig heeft. Maar wie ben ik dan om te zeggen dat ik er pas dan bij wil zijn? Ik heb dat recht helemaal niet. ‘Die periode ben ik wel beschikbaar en die periode niet.’ Zo zit ik niet in mekaar. De jongens die nu spelen voor de nationale ploeg, verdienen het om daar te zijn. Dus... (lacht) Ja, sorry, hé.”

Waarmee Alderweireld de hoop van bondscoach Tedesco — hij nam na Genk contact op met de verdediger — toch iet of wat de kop indrukt. “Ik heb heel goede gesprekken gehad met hem. Maar als ik het doe, wil ik het goed doen. Het zou jammer zijn om niet te kunnen ‘leveren’ voor Antwerp als ik weg ben.”

