Jordan Lukaku showt ferme collectie sneakers op Instagram en heeft het over zijn favoriete jeugdclub: “Ik supporterde voor de Fransen bij Arsenal”

Wist u dat Jordan Lukaku altijd fan was van Arsenal? De winger repliceerde met The Gunners op de vraag wat zijn favoriete club was in zijn jeugdjaren. “Ik was gek van de Franse ploeg die het WK won in 1998, veel van die spelers kwamen in die periode in clubverband uit voor Arsenal. Vandaar mijn voorliefde voor die ploeg in mijn jeugdjaren.”