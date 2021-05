Jordan Lukaku, bijna ex-Antwerp en verrassend op reservelijst Duivels: “M’n broer belde al”

AntwerpIn het Antwerpse werd er gisteren meer over de reservelijst dan over de eigenlijke selectie van de Rode Duivels gesproken. Want, behoorlijk verrassend op die ‘backup-list’: Jordan Lukaku, overigens aan zijn laatste week op de Bosuil bezig.

“Ik ben blij. Dit is een volgende stap, een teken dat ik goed bezig ben, een stimulans om zo verder te doen”, vertelde Lukaku ons gisterenmiddag, nadat hij met plezier een shirt van een fan signeerde en - mét mondmasker - gewillig poseerde voor de obligate selfie. “Maar voor de rest weet ik niet goed wat ik ervan moet verwachten. Mag ik nu meetrainen, en hoe lang? Word ik op Tubeke verwacht? Geen idee.” Wij wél en, helaas voor hem, de 11 jongens die op de reservelijst staan trainen niet mee, maar dienen zich fysiek paraat te houden voor mocht er iets gebeuren met iemand van de 26 geselecteerden. “Ik heb gezien dat m’n broer me proberen bellen heeft, maar ik kon nog niet opnemen, omdat we training hadden. We zien wel.”

En zo komt Lukaku alsnog behoorlijk dicht bij zijn ‘masterplan’, bij dé reden waarom hij vorige zomer op de Bosuil tekende. Het EK halen. De kans is bijzonder klein dat het effectief zover komt, tenzij alle wingbacks plots covid-positief zouden zijn. Wat er ook van zij, het plaatsje op de reservelijst zou wel eens het ‘orgelpuntje’ kunnen zijn van het Jordan-tijdperk bij Antwerp. Donderdag nog naar Genk, om dan volgend weekend tegen uitgerekend ex-club Anderlecht afscheid te kunnen nemen van de Great Old, hopelijk mét een mooi Europees ticketje. U leest het inderdaad goed, deze week is de laatste week van Jordan Lukaku in Antwerp-shirt.

5 miljoen euro

Met een jaarloon van 2 miljoen is hij vér ‘out of the league’ van Antwerp wat betreft spelerslonen. Bovendien moet het stamnummer één als ze verder zouden willen met Lukaku ook nog de optie van 1,5 miljoen ophoesten richting Lazio, waar hij nog tot juni 2022 vastligt. Stel dat Antwerp hem een contract voor 2 seizoenen zou geven, kost hen dat dus meteen meer dan 5 miljoen euro, en da’s toch net iets te veel van het goede voor een speler die lang niet altijd op Rode Duivel-niveau acteerde.

Volledig scherm Lukaku afgelopen zondag in duel met De Ketelaere. © Photo News