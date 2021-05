Jelle Van Damme streng voor Antwerp: “Er moeten een stuk of vijf bassispelers bij en Vercauteren zie ik ook niet blijven”

Jelle, laat ons beginnen met het nieuws van de dag: corona treft Antwerp op een bijzonder slecht moment.

“Het zijn dingen die er in deze tijden bij komen en waar je weinig vat op hebt. Maar helpen doet het natuurlijk niet. Daar komt bij dat er al een paar geblesseerden waren. Faris Haroun is er daar één van. Een enorme aderlating. Voor mij is Haroun, samen met Mbokani, dé sleutelspeler van de ploeg. Faris is het bindmiddel op het middenveld. Als Haroun of Mbokani er niet bij zijn: da’s een wereld van verschil.”