Jelle Bataille ziet veel troeven voor Antwerp in titelstrijd: “Janssen, Alderweireld, Stengs, ... maar ontbolstering van Vermeeren is misschien wel onze beste ‘transfer’”

Het is een blijgezinde Jelle Bataille die een paar dagen voor Antwerps match tegen Charleroi gaat zitten voor een interview. Een ongeslagen reeks van negen matchen doet een voetballer automatisch wat vrolijker door het leven stappen.

“Het is logisch dat de sfeer in de kleedkamer goed is, want we voelen dat het echt draait”, opent Bataille. “In het begin van de competitie wonnen we eens negen keer op rij, maar ik vind dat we nu beter zijn dan toen. In de jongste weken pakten we een paar overtuigende zeges, denk maar aan die 5-0 tegen KV Mechelen. Voetballend hebben we een volgende stap gezet. We beginnen elkaar almaar beter te vinden. Niet vergeten dat er in de zomer best nogal wat nieuwe spelers kwamen en da’s altijd een beetje zoeken.”

Gerichte versterkingen

Intussen is Antwerp zodanig gerodeerd dat het in staat moet zijn om een woordje mee te praten in het titeldebat. “We staan nog altijd ‘maar’ derde, maar het kán wel”, vindt ook Bataille. “Vorig jaar waren we al blij dat we Play-off 1 haalden, nu voelen we dat we meer kunnen betekenen. Wat er intussen veranderd is? De ploeg is gericht versterkt. Jongens als Vincent Janssen, Toby Alderweireld, Calvin Stengs en Jurgen Ekkelenkamp betekenen een enorme meerwaarde. En dan is er nog de ontbolstering van Arthur Vermeeren, misschien wel onze beste ‘transfer’. Tel daar onze perfect uitgebalanceerde technische staf bij en dat heb je als club veel troeven.”

Bataille zelf speelt de jongste weken ook een steeds belangrijkere rol. In zijn tweede seizoen op de Bosuil heeft de West-Vlaming toch weer wat stappen vooruitgezet. “Intussen is het vijf jaar geleden dat ik debuteerde, het was hier op de Bosuil dat ik voor het eerst mocht invallen bij Oostende. Als ik zie welke evolutie ik sindsdien doormaakte… Vroeger maakte ik meer domme verdedigende fouten. Dat is er aan het uitgaan. Ik ben secuurder geworden. Stilaan ben ik een volwassen prof.”

Bus uit Oostende

Nochtans kwam Bataille in de eerste weken van dit seizoen nog niet zo gek veel aan de bak. Op 14 augustus viel de ex-belofteninternational in Eupen zelfs uit de wedstrijdkern. “Da’s niet leuk, natuurlijk”, blikt Bataille terug. “Maar meteen daarna had ik een goed gesprek met de coach. Hij zei dat er sowieso kansen zouden komen en zie nu. Tegenwoordig speel ik drie matchen op vier, dan eens op links, dan eens op rechts. Het spreekt voor zich dat ik het liefst alles zou spelen, maar toch ben ik tevreden. Dit is de top in België, de resultaten en de sfeer zijn goed. Dan kan je het wel plaatsen als je om de zoveel tijd toch eens op de bank start.”

Het mag duidelijk zijn dat Bataille in zijn sas is in Antwerpen, zowel op als naast het veld. Een trofee aan het einde van de rit zou de kers op de taart zijn. “In de competitie zijn we momenteel de jager en dat bevalt ons wel. We zien wel waar we stranden”, aldus Bataille. “En dan is er nog die bekerfinale… Met Oostende ben ik er eens in de halve finale uitgegaan na penalty’s. Ik voelde me nooit zo slecht als voetballer. Daarom kijk ik nu extra uit naar 30 april. In mijn entourage leeft het ook enorm. Vanuit Oostende werd er al een bus voor zestig man gehuurd. Hopelijk kunnen we er op de Heizel een mooi feest van maken.”

