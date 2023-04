Jean ‘clean sheet’ Butez is op recordjacht: “Hij kan in elke topcompetitie zijn plan trekken”

JUPILER PRO LEAGUE Royal Holland FC: ze zijn al met 13 of hoe het rood-wit van Antwerp steeds meer oranje kleurt

Rood en wit wordt alsmaar meer oranje. De afgelopen weekend aangeworven Gyrano Kerk is de dertiende Nederlander op de loonlijst bij Antwerp. En dan tellen we de Nederlandse kok die vorige zomer mee op stage ging niet eens mee. Van de spits over de technisch directeur tot de scout, maak kennis met Royal Holland FC.