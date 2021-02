Jean Butez moet terug voor stabiliteit zorgen in doel bij Antwerp na enkelblessure: “Snak ernaar om weer titularis te zijn”

Antwerp Lamkel Zé zit in wedstrijd­se­lec­tie Antwerp voor duel tegen Cercle Brugge

19 januari Didier Lamkel Zé zit in de wedstrijdselectie van 21 spelers bij Antwerp voor het duel van morgen tegen Cercle Brugge. De Kameroener lijkt dus effectief een nieuwe kans te krijgen in de A-kern van The Great Old onder Frank Vercauteren.