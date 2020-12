Ivan Leko: “Met heel veel geluk hebben we een kleine kans tegen Tottenham”

Hét grote thema de voorbije dagen is of en welke Antwerp-spelers rust zullen krijgen. Ivan Leko: “Ik hou daar niet van. Ik reken niet graag. Real Madrid, Barcelona, Man City en Liverpool zijn ploegen die kunnen kiezen wie ze wanneer opstellen. Wij niet. Maar we zijn ook niet stom. We weten dat we gekwalificeerd zijn en dat er zondag een superbelangrijke match is. Anderzijds moet je de tegenstander, het podium en de sport respecteren: als je de kans krijgt om tegen Tottenham te spelen, iets te rapen, moet je alles doen voor dat resultaat. Niemand krijgt dus zomaar rust van mij, al houden we natuurlijk wel rekening met de fysieke en mentale toestand van de spelers. Gelukkig zijn er in Europa vijf vervangingen mogelijk. We zullen dus met 16 spelen. Maar wie start, zal full gas gaan. Op dit moment weet ik nog niet wie dat zullen zijn. ‘t Is zo’n speciaal seizoen, we wachten tot het laatste moment om te beslissen wie topfit is. Ik beloof dat we klaar zullen proberen zijn. Met heel veel geluk hebben we een kleine kans.”