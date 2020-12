Ivan Leko heeft bod van Chinese club Guangzhou R&F op zak: “Ik weet niet wat er zal gebeuren”

Leko bevestigde ons de interesse gisteravond. De aanbieding is zo enorm dat Leko - ondanks de bekerwinst en geweldige Europese campagne - naar verluidt toch zou zijn beginnen twijfelen. Leko is pas sinds 20 mei van dit jaar coach op de Bosuil, en veroverde in zijn eerste match meteen de beker. Dat leidde tot de poules van de Europa League, waarin Antwerp stuntte door Tottenham te verslaan én te overwinteren. Mocht Leko op het bod ingaan, zou Antwerp hem bovendien niets in de weg leggen. De club wil niemand tegen zijn zin houden.

Leko reageerde intussen voor de camera van VTM Nieuws. “Ik kan u vertellen dat er één of twee maanden geleden al interesse was. Ik weet niet waarom het nu in de pers is verschenen. Daar heb ik geen controle over. Iedereen weet dat ik hier graag ben. Maar in het leven moet je gewoon zien. Ik ben dankbaar voor alles. We hebben het samen gedaan. Ik wil hier geen groot verhaal van maken. Kijk, het is logisch dat er interesse is als een coach of team het goed doet. In het voetbal weet je nooit. Misschien ben ik hier morgen niet meer. Ik weet niet wat er morgen, over drie dagen of drie maanden zal gebeuren.”