INTERVIEW. Houdt Jean Butez de nul in Athene, dan gaat Antwerp door: “Een transfer telt nu niet”

Polyvalen­te Jacob Ondrejka speelt zich meteen in de harten van Ant­werp-fans: “Ben er nog niet uit wat zijn beste positie is”

“Polyvalent” is het woord van de dag. Terwijl Antwerp zich voorbij Cercle Brugge knokte, speelde Jacob Ondrejka zich als middenvelder opnieuw in de kijker. Publiekslieveling in wording.