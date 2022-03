INTERVIEW. Birger Verstraete, de aanjager van Royal Antwerp FC: “Ik een smeerlapje? Jullie mogen dat zeggen. Ik probeer de limieten op te zoeken”

AntwerpBirger Verstraete (27) is een aanjager op en naast het veld. “Met elf schooljongens win je geen wedstrijden.” Met Antwerp probeert hij de crisis te bezweren. “Wat de voorzitter ook zegt, of de CEO, of de coach… Wíj moeten het doen.”