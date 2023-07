INTERVIEW. Antwerps goudhaantje Arthur Vermeeren staat voor jaar van bevestiging: “Mijn gevoel zegt dat ik bij Antwerp wil blijven”

NIET TE GELOVEN! Na waanzinni­ge slotfase schenkt Toby Alderwei­reld met fantas­tisch schot Antwerp histori­sche landstitel

Wat een ontknoping. Antwerp is kampioen in de Jupiler Pro League na een onwaarschijnlijke rollercoaster. Vanuit een kansloze positie schonk Mister Antwerp Toby Alderweireld de Great Old zijn eerste titel in 66 jaar. Met een ontknoping die je maar eens om de hónderd jaar meemaakt.