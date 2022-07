Ingedeeld bij de ‘invallers’: Toby Alderweireld traint eerste keer bij Antwerp

Deze enorme tattoo liet Radja Nainggolan zetten als eerbetoon aan zijn overleden moeder Lizi

Voetballer Radja Nainggolan toont zijn grootste tattoo, een eerbetoon aan zijn overleden moeder Lizi. De video is onderdeel van de tentoonstelling Het Kunstuur, die vanaf 13 mei plaatsvindt in Mechelen. Al dan niet bekende Vlamingen vertellen daar wat hun band is met een kunstenaar of schilderij.

