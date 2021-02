IN BEELD. Lamkel Zé neemt rustig plaats in tribunes na nieuwe belangrijke treffer én excuseert zich bij fans

Antwerp‘The gift that keeps on giving’. Didier Lamkel Zé heeft nog maar eens z'n belang onderstreept bij Antwerp. De Kameroener scoorde in de stadsderby tegen Beerschot de openingstreffer, en vierde dat uiteraard op excentrieke wijze. Eerst nam hij nonchalant plaats in de tribunes, daarna toonde hij nog een opschrift op z'n shirt: “Darling”. Na de wedstrijd pronkte hij op Instagram met een opvallende boodschap richting de fans: “Ik excuseer me aan alle supporters van RAFC.”