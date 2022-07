“Ik kom hier niet om op zondag in de zetel te liggen”: fluitende Toby Alderweireld wil “het hoogste nastreven” bij Antwerp

AntwerpReuze-ambitieus. Authentiek. Fier. Cool. RAFC, weet u wel. Zo presenteerde Antwerps topaankoop Toby Alderweireld (33) zich aan pers en publiek. “Ik kan niet wachten om mijn loon op het veld terug te betalen”, zegt de man die de best betaalde voetballer wordt in België.

Tijdens Antwerps recente stage in Oostenrijk kregen de spelers in de traditionele quiz een fotoronde voorgeschoteld met oude clubiconen. Met alle respect voor alle Rudi Smidtsen, Patrick Gootsen en Karl Kodats van deze wereld, maar de jongen die maandag op de Bosuil werd voorgesteld, is nog van een andere orde. Toby Alderweireld. 121 caps, twee Champions League finales gespeeld: veel groter wordt het niet in de Jupiler Pro League. Hoeft het te verbazen dat Antwerps perszaal aardig was vol gelopen voor Toby Alderweirelds eerste officiële optreden als een Red?

Alderweireld nam de honneurs al fluitend waar. Het jongetje dat achttien jaar geleden ‘zijn’ Antwerpen verliet, keerde terug als een man van de wereld. “Ik ben heel blij dat de transfer eindelijk officieel rond is”, stak Alderweireld van wal. “Nadat sportief directeur Marc Overmars, die ik goed ken van in mijn periode bij Ajax, me een keer uitnodigde voor een match ging de bal aan het rollen. Zo ontstond er een sprookje. Ik heb bij hele mooie clubs gespeeld, maar dit is extra speciaal. De kleuren van je eigen stad kunnen verdedigen, is fantastisch. De lokroep van Antwerpen werd te groot.”

Familie

Antwerpen, dat is voor Alderweireld ook de nabijheid van zijn familie. Een niet te onderschatten factor in zijn keuze voor de Great Old. “Voor het eerst sinds lang kan ik mijn broers en ouders elke dag zien, als ik dat wil. Mijn vrouw en ik hebben ook twee kinderen en het is goed dat we nu met hen naar hier kunnen komen. Maar het familiale aspect is natuurlijk slechts een deel van het verhaal. Er is ook de ambitie van de club. Een ambitie die ik deel. Ik ben echt niet naar hier gekomen om in mijn luie zetel te gaan zitten.”

Alderweireld glunderde tijdens zijn voorstelling zo hard dat je merkte dat hij zijn lofzang voor zijn nieuwe werkgever en de o zo bekende omgeving ook echt meende. Al zal zijn bruto-jaarsalaris van vijf miljoen euro de Rode Duivel natuurlijk wel mee over de streep hebben getrokken. “Dat mijn loon en mijn status druk met zich meebrengen? Ik ervaar dat niet als negatief. Bij Ajax, Atletico, Tottenham en de Rode Duivels was er ook altijd druk. Ik kan niet wachten om mijn salaris op het veld terug te betalen. Het is niet erg dat er veel ogen op mij gericht zullen zijn. Ik ga me gewoon elke dag voor de volle honderd procent geven. Dan kan ik mezelf nooit iets verwijten.”

Snel inzetbaar

Met de aanwerving van Alderweireld maakt Antwerp alleszins een groot statement. Iemand met die staat van dienst haal je niet in huis om gewoon de top vier te halen. “Je moet het hoogst mogelijke proberen na te streven”, aldus Alderweireld. “Ik besef dat de Belgische competitie niet de gemakkelijkste is en dat het er fysiek stevig aan toe kan gaan. Maar die strijd wil ik aangaan. Ik wil hier graag iets moois helpen neerzetten. Onder meer door de ploeg mee te leiden, weliswaar op mijn manier. Het is niet zo dat ik plots heel anders ga doen of dat ik voortaan druk met mijn armen ga beginnen zwaaien.”

De vraag wanneer we hem voor het eerst gaan kunnen bewonderen tijdens een officiële match kon Alderweireld nog niet beantwoorden. “Het is voor mij ook afwachten”, besloot de routinier. “Maar mijn eerste training bij Antwerp verliep alvast prima. Dat geeft me vertrouwen en doet me vermoeden dat ik vrij snel klaar zal zijn voor het grote werk. Ik heb in het tussenseizoen individueel hard getraind en voel dat ik er vrij goed voor sta Bij mijn vorige club in Qatar was ik het trouwens gewend om zelf nog regelmatig bij te trainen. Met het oog op de nationale ploeg wou ik de scherpte bewaren. Het feit dat ik nu opnieuw meer en stevigere matchen ga voorgeschoteld krijgen, is alleen maar positief. Om die reden is de bondscoach ook blij dat ik nu deze stap kan zetten.” En weg was Toby. Die glimlach zal hij de eerste dagen niet meer van zijn gezicht krijgen.

