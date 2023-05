“Ik had tribune 2 helemaal zelf kunnen vullen”: Toby Alderweireld maakt zich op voor titelduel

Titelkoorts op en rond de Bosuil. Bij winst is Antwerp kampioen en kan er een feestje losbarsten zoals we dat in België nog niet vaak hebben meegemaakt. Hoog tijd om de captain een laatste keer aan het woord te laten. Toby Alderweireld (34), de verpersoonlijking van ‘t Stad.

De ticketprijzen swingen de pan uit. Fans weten al een hele week geen blijf met zichzelf. “Wat als...” Antwerp staat op 90 minuten van een eerste titel in 66 jaar.

Toby, hoeveel berichtjes heb jij de afgelopen dagen gehad om nog een ticketje te regelen voor zondag?

“Tribune 2 zou ik helemaal kunnen vullen. (lacht) Ik heb redelijk wat sms’jes ontvangen, ja. Ik snap die mensen ook. Zonde dat zo veel fans er niet bij kunnen zijn.”

Er heerst bij de supporters echt een soort ongeloof, dat het nu écht kan gebeuren. Delen jullie dat gevoel?

“Ongeloof is niet het juiste woord, maar de goesting is wel groot. De mensen hebben hier zo lang in de modder gezeten, en nu komen ze boven water. We kunnen samen iets mooi bereiken. Het seizoen is sowieso al geslaagd voor ons. Door onze manier van spelen, en omdat we de beker al op zak hebben... Maar dit zou een grote kers op de taart zijn.”

Volledig scherm © Photo News

Kan dat verlangen van de fans verlammend werken, denk je?

“Elke finale kan verlammend werken. Voor de bekerfinale was er ook veel druk. Toen zei iedereen dat we makkelijk gingen winnen, maar wij wisten goed genoeg dat dat niet zo zou zijn. We mogen ons niet gek laten maken. Eens het fluitsignaal gaat is het back to business, en dan moet je doen wat er gevraagd wordt.”

Voelen jullie die spanning ook in de spelersgroep?

“Gezonde spanning is er wel. Dat moet ook. We moeten dat gebruiken om het beste uit onszelf te persen. We proberen zo normaal mogelijk te doen, maar we voelen ook wel hoe het vooral buiten de club leeft. Je hoort eigenlijk maar één opmerking terugkomen, en dat is dat we zondag kampioen gaan worden. Dat is normaal, en dat geeft een enorme motivatie, maar als groep weten we dat het niet makkelijk wordt. We spelen tegen een heel goeie ploeg. We zullen top moeten zijn.”

Je speelde al kampioen met Ajax en Atlético Madrid. Waar plaats je deze prijs in je carrière, als Antwerpenaar in hart en nieren?

“Gho... We spreken met een grote ‘als’, maar als we het halen is het 66 jaar geleden. Het zou ook de eerste dubbel zijn voor Antwerp. Dan zet je wel iets neer. Dat is mijn eerste motivatie geweest sinds ik hier ben aangekomen. Ik wil de club helpen en samen mooie dingen bereiken. Zondag is daar een uitgelezen kans voor. Deze prijs zou voor mij helemaal bovenaan staan.”

Je laatste titel dateert van 2014. Is het frustrerend dat het zo lang geleden is?

“Mijn carrière is eigenlijk zot begonnen. Vier titels op rij: drie met Ajax en één met Atlético. Ik heb beide kanten van de medaille gezien. Titels gepakt, finales verloren... Bij Tottenham heb ik een Champions League-finale gespeeld, zijn we tweede en derde geëindigd in de grootste competitie ter wereld.... We speelden consistent top vier, dus een frustratie is dat niet. Maar het wordt inderdaad wel eens tijd om nog eens een titel te pakken.” (lacht)

Volledig scherm Toby Alderweireld verloor met Atlético Madrid een Champions League-finale. © BELGA

Maakt je dat niet nóg nerveuzer?

“Ik vind persoonlijk dat druk mezelf altijd beter maakt. Dan haal ik het uiterste uit mezelf. Ik hou van dit soort grote wedstrijden. Nervositeit is dat niet, maar de wil is enorm. De emmer zit vol en loopt constant over om hier iets neer te zetten dat voor altijd is.”

Je hebt al Champions League-finales gespeeld, wedstrijden op een WK... Neem je dan uit die matchen iets mee naar zondag?

“Elke wedstrijd staat op zichzelf, maar het helpt wel om rustig te blijven. In m’n eerste Champions League-finale, met Atlético, was ik 23 jaar. Zenuwen alom natuurlijk. (grijnst) Ik heb een vergelijkbare wedstrijd meegemaakt met Ajax tegen Twente. t ‘Is prettig om op voorhand te weten wat erbij komt kijken op zo’n dag. Het is misschien aan mij om te benadrukken bij de jonge gasten om gewoon hun spel te spelen en te doen wat ze altijd doen.”

Het kán nog mis lopen zondag, maar mág het nog mis lopen?

“Het kan altijd. De teleurstelling zou enorm zijn - als je er zo dicht bij zit doet het altijd pijn. Maar daar houden wij geen rekening mee. Je moet het geloof hebben dat het kan, maar ik heb ook enorm veel respect voor wat Union heeft laten zien.”

Volledig scherm © BELGA

Had je dit voor mogelijk geacht toen je hier iets minder dan een jaar geleden een contract tekende? De beker én misschien ook de titel, nu al?

“Als je me de vraag toen had gesteld, had ik geantwoord dat het moeilijk zou worden. We zitten er heel dicht bij, maar naar mijn gevoel ook ver af. Een slechte dag en een nederlaag en het is volledig weg. Maar je mag dromen, zeg ik altijd. Je moet dromen, zelfs. Als je vrede neemt met ‘volgend seizoen zal het wel lukken’, dan gebeurt het nooit. Je moet altijd voor het hoogst haalbare gaan.”

En als jullie het hoogst haalbare bereiken, gaat Antwerpen uit zijn voegen barsten. Ben je daar klaar voor?

“Absoluut. Het enige wat ik jammer vind - en ik denk dat dat voor iedereen met een Antwerp-hart is - is dat het stadion maar half vol zit. Er blijft een grote tribune leeg. Ik snap niet dat zo iets zo lang kan duren. Dat ligt niet aan de club, maar we moeten een oproep doen aan de mensen die daarover beslissen. Alsjeblieft, laat dat in orde komen. Deze club is aan het groeien. De slapende reus is wakker, en dan moet er plaats genoeg zijn.”

Heeft je familie wel een zitje te pakken gekregen zondag?

(knikt) “Die gaan er zijn. Mijn familie komt uit Antwerpen, dus ze leven enorm mee. Maar op zich laten ze mij wel met rust hoor. (lacht) Ik probeer zo veel mogelijk naar huis te gaan en dezelfde dingen te doen als anders. Tijd doorbrengen met m’n gezin, een beetje met de verhuis bezig zijn... Wat afleiding zoeken. En zoals iedereen: aftellen naar zondag.”

Volledig scherm Toby Alderweireld en partner Shani. © Kristof Ghyselinck

Butez gooit bloemetje naar Union: “Ze hebben iedereen weer verrast” Als Jean Butez voor de 21ste keer dit seizoen zijn netten schoon houdt, zet Antwerp alvast een grote stap naar de titel. De doelman gooit evenwel een bloemetje naar Union. Of voorzitter Paul Gheysens de spelers nog een berichtje gestuurd heeft in aanloop naar deze cruciale wedstrijd? “Nee. Ik denk dat hij m’n nummer niet heeft.”, glimlacht Antwerp-doelman Jean Butez. De sfeer zit goed bij Antwerp. Er kan nog worden gelachen. En dat vlak voor een wedstrijd die voor veel jongens de belangrijkste afspraak is in hun nog jonge carrière, tegen Union. Volgens Butez zijn de Brusselaars stilaan een gevestigde naam aan de Belgische top. “Ze spelen al een heel seizoen op niveau. Ze verloren enkele belangrijke spelers en hun coach in de zomer, maar toch hebben ze iedereen weer verrast. Ze hebben een sterk Europees parcours afgelegd en staan opnieuw in de play-offs, mét knappe resultaten.”

Volledig scherm Jean Butez. © Photo News

