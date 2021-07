“Ik ben géén man van glas”: Björn Engels wil bij Antwerp komaf maken met de vooroordelen

AntwerpTerug van weggeweest: Björn Engels (26). Via Griekenland (Olympiakos), Frankrijk (Reims) en Engeland (Aston Villa) belandde hij nu bij Antwerp. ’t Is vier jaar geleden dat we hem in België nog zagen, maar geef hem nog even tijd. Zijn laatste wedstrijd was immers in maart vorig jaar. “Ik ben géén man van glas”, verzekert hij ons echter.