Hoe Radja Nainggolan zeldzaam lichtpunt was voor Antwerp op Stayen: “Iedereen houdt van hem”

Antwerp Wéér niet fit, en ploeg kan bindmiddel gebruiken: Antwerp mist Haroun (en Priske ook)

Zoek dit weekend niet naar Faris Haroun in de selectie van Antwerp. De 36-jarige kapitein van de Great Old is er tegen zijn ex-werkgever Cercle Brugge opnieuw niet bij, wegens niet helemaal fit. Jammer voor trainer Brian Priske, want Antwerp lijkt momenteel wel wat extra ‘bindmiddel’ te kunnen gebruiken.

31 oktober