Hoe gaat Antwerp mentaal om met tegenslagen? “Dit gaat ons niet breken, dit gaat ons sterker maken”

Eén op zes staat er op het tussentijds rapport van Antwerp in deze Champions’ play-offs. Loon naar werken was dat echter niet. Tegen Genk incasseerde de Great Old in minuut 88 de fatale 2-3, tegen Anderlecht was het minuut 96 toen Miazga hen twee punten afhandig maakte. Een mens zou van minder de moed verliezen, knockout in de hoek liggen, alle hoop laten varen. Niét Royal Antwerp Football Club. Integendeel: de twee voorbije matchen sterkten de - fel uitgedunde - groep in hun overtuiging dat hun rol in deze play-offs verre van uitgespeeld is.