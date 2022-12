Hobbyschilder Michael Frey veilt weer schilderij voor goede doel: opnieuw richting 5.300 euro voor kerstactie Pro League?

Nog tot donderdag 29 december (21 uur) kan u online bieden op objecten die door de leden van de Pro League worden geveild ten voordele van de Younited community werking. Buiten voetbalshirts worden er ook een paar ‘specials’ te koop aangeboden. Eén van de blikvangers is een schilderij van Michael Frey. De 28-jarige Zwitser is al van jongs af aan hobbyschilder en heeft naar eigen zeggen thuis meer dan duizend tekeningen en schilderijen liggen: “Elke week maak ik iets anders af.”

In 2021 verkocht Frey voor het eerst een werk voor de kerstactie van de Pro League. Aan het einde van de rit bracht Frey’s afbeelding van de Antwerpse kathedraal maar liefst 5.300 euro in het laatje. Deze keer komt de bonkige aanvaller met een kleurrijk schilderij van een voetballer op de proppen. Hoewel de voetballer op het doek een rood shirt, een brede bast en een kaal hoofd heeft, gaat het volgens Frey niet om een zelfportret. Inmiddels bracht een kandidaat-koper al een bod van 2.500 euro uit.

Volledig scherm U kan nog tot donderdagavond bieden op dit schilderij van Michael Frey. © RV

Drippen en smossen

“Het is geen stuk voor in een museum, want de maker gebruikt een beeldtaal die al een hele tijd ontwikkeld is”, zegt Bart De Baere, directeur van het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen. “Technisch is het schilderij ook niet helemaal perfect, maar ik moet zeggen dat het wél erg expressief is. Er zit een bepaalde intensiteit in.” Je zou dus bijna kunnen zeggen dat Frey schildert zoals hij voetbalt: vol overgave.

Multi-artiest en Antwerpsupporter Axel Daeseleire, die veel met kunst bezig is, kan wel begrijpen dat sommige mensen aardig wat geld op tafel willen leggen voor Frey’s werk. “Ik vind het iets hebben”, aldus Daeseleire. “Sowieso is het moedig dat Frey durft te kiezen voor een uitgelijnd figuratief beeld. ’t Is niet zomaar wat drippen en smossen en verf tegen een doek gooien. Frey’s werk is in mijn ogen meer dan verdienstelijk.”

Volledig scherm Vorig jaar bracht dit doek van Michael Frey liefst 5.300 euro op. © RV

Go with the flow

“Het te koop aangeboden schilderij past ook perfect binnen het thema voetbal”, gaat Daeseleire verder. “Ik zie een sterspeler die wordt afgebeeld als een soort oppergod, omringd door een aantal demonen. Een verwijzing naar het kritische publiek? In ieder geval is de voetballer zelf erg op de bal gefocust, terwijl alle andere ogen op hem zijn gericht.”

Frey zelf gaf niet veel meer duiding bij zijn schilderwerk, want hij houdt niet zo van media-aandacht. De voetballer/artiest liet enkel nog het volgende weten: “Schilderen was altijd een belangrijk deel van mijn leven en dat zal het altijd blijven. Tijdens het schilderen denk ik niet al te veel na. Dan is het gewoon: go with the flow.”

Bieden op Michael Frey’s schilderij kan via www.matchwornshirt.com/proleague. Frey geeft ten slotte nog mee dat hij in de toekomst vaker werken wil gaan verkopen voor het goede doel. Achter de schermen werkt Frey aan een eigen website om dat initiatief te lanceren.

Volledig scherm © Photo News